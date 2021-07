Dagrecept: Zo maak je romige pasta Alfredo met kip en spinazie

Tegen het einde van de 19e eeuw ontstaan en vooral in Amerika populair geworden; meestal bereid met kip en spinazie. Rijk, romig en lekker! Dit recept is een (iets) lichtere variant.

Kruid de kipfilet met de Italiaanse kruiden en bak de kip in een koekenpan met olie goudbruin. Laat even afkoelen en snijd de kip in reepjes. Plukken mag ook. Kook de penne in een ruime pan water met wat zout al dente. Giet af en leg apart. Veeg de koekenpan schoon en smelt de boter op middelhoog vuur. Klop de bloem erdoor tot een gladde massa, laat 1 minuut zachtjes koken en roer continue. Klop langzaam de volle melk erdoor. Kook zachtjes (en blijf roeren) tot het geheel is ingedikt en licht bubbelt (zo’n 4 minuten). Haal dan van het vuur. Klop de karnemelk, zout, peper en 100 g parmezaan door het mengsel totdat de kaas is gesmolten.

Roer de spinazie in stapjes erdoor tot die is geslonken, voeg kip en pasta toe; roer goed door. Bestrooi met de resterende parmezaan, meteen serveren.

Nodig voor 2-3 personen:

- 300 g penne

- 300 g kipfilet

- 50 g spinazie

- 2 el ongezouten boter

- 40 g bloem

- 60 ml volle melk

- Italiaanse kruiden

- 125 ml karnemelk

- 1/2 tl zout, 2 el olie

- 1/2 tl zwarte peper

- 150 g parmezaan (geraspt)