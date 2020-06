Fijn vakantiegevoel in Camperduin

Kun je in eigen land vakantiegevoel ervaren? Natuurlijk wel. Logis Strandhotel Camperduin ligt precies op de scheiding van de Hondsbossche Zeewering en de duinen in de gemeente Bergen (Noord-Holland): een prachtig decor.

Wie een kamer op de begane grond boekt, wandelt direct de natuur in. In tegenstelling tot wat de foto’s op de site ons deden geloven, was het interieur aardig gedateerd en moesten we ons ’tuintje’ delen met de buren. De kamers op de tweede en bovenste verdieping hebben wel een metamorfose gekregen.

Camperduin telt slechts een handjevol woningen maar is een toeristische trekpleister. Vooral vanwege de polder met prachtige fiets- en wandelroutes, de uitgestrekte duinen en natuurlijk het brede strand.

Het best bewaarde geheim is echter de lagune: een kilometer lang zeemeer dat vijf jaar geleden werd gecreëerd toen het strand en de duinen werden opgespoten. Direct aan het meer ligt een paviljoen op palen dat wordt gerund door De Jongens uit Schoorl. Twee bloedfanatieke ondernemers die in nauwe samenwerking met Logis Strandhotel Camperduin activiteiten organiseren zoals suppen, wind- en golfsurfen, fatmaxxen (met een elektrische step door de polder en duinen banjeren, een aanrader!) en familie- en bedrijfsuitjes.

Dineren kan zowel in het kleine, verzorgde hotelrestaurant als in strandpaviljoen Struin. Tijdens ons bezoek was Struin gesloten, maar het hotelrestaurant bood prima uitkomst. Dankzij het slimme reserveringssysteem zat het restaurant nooit helemaal vol, waardoor er genoeg ruimte tussen de gasten was om coronaproof te ontbijten en te dineren. Wie liever niet in een gemeenschappelijke ruimte eet, kan de maaltijd op de kamer laten brengen.

In ’t kort

Interieur

Een deel van de kamers heeft na een metamorfose een landelijk tintje gekregen. Onze kamer was sober (blauw tapijt, witte muren). Het tuintje moesten we delen met de buren.

Locatie

Kan niet beter! Aan het strand en tussen de polder en de duinen.

Service

Vriendelijk en snel.

Praktisch

Kamerprijzen beginnen vanaf 81 euro.

Meer info over het hotel hier. Andere Logis hotels, vind jehier.