’Kan iedereen mijn scherm zien?’ Zo Zoomden we het afgelopen jaar

Zoom Video Communications heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van de videoconferentie software. Daaruit blijkt dat woensdag de populairste dag van de week is om online met elkaar te vergaderen, gevolgd door dinsdag en donderdag. De gemiddelde duur van een meeting bedraagt 54 minuten. Bovendien wordt een gemiddelde digitale bespreking gedaan met tien collega’s.

Casual

Uit de enquête, die is is ingevuld door 1733 Zoom-gebruikers, blijkt dat 68% van de mensen zich casual kleedt voor een online vergadering. 26% geeft toe nooit, of bijna nooit, te douchen voordat de bespreking begin. Bijna de helft (47%) vindt dat het niet oké is om tijdens een vergadering te eten.

Opvallend is dat er achter de schermen een hoop andere dingen gebeuren. 43% van de mensen met kinderen liet hun kroost in beeld verschijnen tijdens een vergadering en 39% chatte privé met een collega om hem/haar aan het lachen te maken. 36% kreeg hun huisdier op bezoek tijdens een vergadering.

Er wordt lang niet altijd vergaderd vanachter het bureau of de keukentafel. 42% van de mensen vergadert namelijk weleens vanuit bed. 21% voert een gesprek tijdens het wandelen of joggen en 11% gebruikt Zoom in het openbaar vervoer.

Zwaaien

In de enquête is ook gevraagd wat gebruikers het meest zeggen. „Je staat op mute” wordt door 71% van de mensen genoemd. „Kan iedereen mijn scherm zien?” wordt door 51% weleens gevraagd.

En als de vergadering dan eenmaal is afgelopen? Dan wordt door 75% van de gebruikers gedag gezegd door te zwaaien.