Deze ademhalingsoefening kan je helpen om beter te slapen

Slecht slapen is niet alleen een probleem binnen onze landsgrenzen; wereldwijd heeft zo’n 20% van de bevolking slaapproblemen. Bijna 30% van alle volwassenen slaapt zelfs minder dan zes uur per nacht, iets wat wijst op een slechte slaapkwaliteit.

Slapeloosheid wordt vaak weggewuifd als ‘iets wat nu eenmaal zo is’, maar verdient wel degelijk serieuze aandacht. Dat onderstreept ook Claudine Drees, slaapexpert in de cognitieve gedragstherapie voor insomnie (CGTI), van de website Sleepcompass.be: “Slapeloosheid of insomnie betekent dat je moeite hebt met inslapen of doorslapen of veel te vroeg wakker wordt. Vaak gaat slapeloosheid samen met je zorgen maken, onzekerheden en druk die je kunt ervaren in het leven.”

Veel mensen maken zich dan ook nog eens zorgen omdat ze niet in slaap kunnen vallen, waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat. Want hoe meer je je zorgen maakt, hoe minder je zal slapen. En dat kan er weer toe leiden dat je de volgende dag minder productief bent of meer stress ervaart.

Ademhalingsoefeningen

Volgens De American Association for Sleep Medicine (AASM) is cognitieve gedragstherapie bij insomnie dé manier om slaapproblemen op langere termijn op te lossen. In recent bijgewerkte richtlijnen raadt de AASM ook ademhalingsoefeningen aan als een effectieve manier om chronische slapeloosheid bij volwassenen aan te pakken.

„Ademhalingstechnieken zijn doeltreffend om een staat van ontspanning en een lager hartritme te bereiken”, zo beaamt Drees. Maar hoe pak je dat dan aan?

De gouden tip: trager ademen

Langzaam ademen voordat je gaat slapen is goud waard. Zo doe je dat:

Neem de tijd

Studies tonen aan dat wanneer je voor het slapen gaan 20 minuten in een langzaam tempo ademt, je 15 minuten eerder in slaap valt dan gewoonlijk en maar de helft zo vaak wakker wordt.

Drees: “Wanneer je trager ademt, activeer je de natuurlijke ontspanningsrespons van je lichaam, waardoor je ontspant. Bovendien kan je door bewust trager te ademen de vicieuze cirkel van piekergedachten doorbreken, waardoor ook je geest kalmeert.”

Vind het juiste tempo

Hoe traag is traag? Onderzoek toont aan dat deze effecten optreden bij zo’n zes ademhalingen per minuut. Dit is een stuk trager dan we gewend zijn; een gezond volwassen persoon ademt in rust gemiddeld zo’n twaalf tot twintig keer per minuut.

Drees geeft een praktische oefening: “Adem in vijf seconden, en weer in vijf seconden uit. Rustig en door je neus. Doe dit een paar minuten. Of nog beter: adem in vier seconden in en zes seconden uit, gedurende enkele minuten. In beide gevallen adem je zes keer per minuut.”

Laat je begeleiden

Dat ademhalingsoefeningen werken staat vast. Wel hebben ze het meeste effect als je ze op de juiste manier en bovendien regelmatig beoefent. Je kunt hier allerlei handige hulpmiddelen voor gebruiken, zoals Moonbird, een klein apparaatje dat jouw hartritme meet en zo jouw ideale ademhalingsritme berekent.