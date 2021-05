Dagrecept: Zondigen met salade (ja het kan!)

Overigens kun je de ’stoute’ elementen makkelijk vervangen.

Kook de eieren zo’n 8 minuten in ruim water, laat schrikken en leg apart. Bak de bacon in een koekenpan krokant, giet het vet af en laat op keukenpapier uitlekken en snijd de bacon grof.

Kruid de kipfilets met zout en peper, verhit 2 eetlepels olie in een koekenpan en bak ze aan beide kanten in 10-12 minuten bruin. Laat de kip afkoelen en snijd in blokjes. Pel de eieren en snijd die in kleine stukjes, doe hetzelfde met de tomaten. Snijd de avocado ook klein en verkruimel de roquefort. Scheur de romaine sla lekker met je handen in stukken en verdeel die over een schaal.

Vrolijke stroken

Maak in het midden een strook kip, dan een rij ei aan de ene kant en een rij tomaat aan de andere kant. Naast het ei komt de bacon, de verkruimelde roquefort leg je naast de strook tomaat. Garneer de salade met de gehakte bieslook. Dat ziet er vrolijk uit toch? De dressing maak je door de rode wijnazijn, olijfolie en mosterd goed met elkaar te mixen.

Nodig voor vier personen:

- 4 eieren

- 250 g bacon (reepjes of strips)

- 300 g kipfilet

- 1 krop romaine sla

- 150 g tomaat

- 125 g roquefort

- 1 avocado

- 2 el bieslook (gehakt)

- 80 ml rode wijnazijn

- 1 el dijon-mosterd

- 150 ml olijfolie