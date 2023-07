Maak je huis en terras (extra) sfeervol met dé zomerkleuren van dit jaar

Kobaltblauw

Ⓒ schenkkan van LRNCE en vloerkleed Majorelle van Nomad Objects

Maak je terras extra sfeervol met handgemaakte, mediterrane accessoires. Dit handgemaakte vloerkleed ‘Majorelle’ van Nomad Objects in de trendkleur kobaltblauw zorgt buiten voor meer kleur en comfort. De schenkkan van LRNCE staat gezellig op de buitentafel, maar kan ook als vaas gebruikt worden.

Weerbestendig

Ⓒ buitenmeubels Hiray van Kartell

De Hiray-buitencollectie van Kartell bestaat uit een serie stalen buitenmeubelen die tijdloos en weerbestendig zijn. Je kunt ze dus het hele jaar door buiten laten staan en voor een lange zomerse avond combineren met buitenlampen in dezelfde kleuren.

Stylingtip

Ⓒ muurverf Ultra Blue van Little Greene en sofa Paula van Sofa Company

Geef ook de sfeer binnen een zomerse opknapbeurt en verf één wand (of een gedeelte ervan) in de verfkleur Ultra Blue van Little Greene voor een frisse vibe. Voeg vervolgens de kleur terracotta toe, zoals deze bank Paula van Sofa Company in zacht fluweel, want zo ontstaat een goede balans tussen warme en koele tonen.

Linnen

Ⓒ kussens van Studio Pepe x Once Milano

Pimp je slaapkamer met deze nieuwe linnen- en accessoires collectie van Studiopepe en Once Milano. Doordat de kleuren en dessins op elkaar zijn afgestemd, maak je snel en gemakkelijk een zomers sfeer in de nieuwste trendkleuren.

Wellness in de badkamer

Ⓒ badkamertegels Cosy van Mosa en badhanddoek Naram van Bongusta

Kleur is van invloed op hoe je je voelt en in deze badkamer betegeld met de collectie Cosy van Mosa zie je hoe de kleur terracotta een warme sfeer creëert. Het natuurlijke karakter van de badkamer versterk je met houten badkamermeubels.

Marrakesh

Ⓒ Jardin Marjorelle en planten Tuincentrum Jaarsveld

Breng vooral een bezoekje aan de Jardin Majorelle in Marrakesh als je daar op vakantie bent of laat je online inspireren door de architectuur, de bijzondere planten en decoratieve kleuren van deze botanische tuin en museum. Deze hotspot kreeg extra aandacht doordat de Franse modeontwerper Yves Saint Laurent die in 1980 eigenaar werd en kunstwerken uit zijn eigen textielcollectie tentoonstelde. Je krijgt meteen zin om in je eigen tuin en terras aan de slag te gaan!