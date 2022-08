Spreekuur: Hoe omgaan met borderline?

Nine Gramberg, GZ-psycholoog bij iPractice: Om iemand met borderline goed te kunnen steunen, helpt het om te begrijpen wat het precies inhoudt wat er in iemands hoofd omgaat. Het belangrijkste kenmerk van borderline is dat iemand zich niet in balans voelt en moeite heeft zijn emoties te beheersen en zich overspoeld voelt.

Extremen

Met als gevolg dat die emoties in extremen worden geuit: van heel energiek en impulsief gedrag naar gevoelens van verdriet, boosheid of afwijzing. Al die gedachten en gevoelens zijn vaak onvoorspelbaar voor de persoon zelf, maar ook voor de omgeving.

Weten wat iemand doormaakt, helpt je om begrip op te brengen en iemand beter te kunnen steunen.

Allereerst is het belangrijk om niet te snel te oordelen. Probeer er daarentegen gewoon voor iemand te zijn. Luister naar het verhaal, de gevoelens en gedachten zonder uw mening te geven. De neiging is er vaak om te benadrukken wat niet goed gaat, maar het helpt om juist waardering uit te spreken. Laat merken dat u ook ziet wat er goed gaat.

Achtbaan

Creëer daarnaast een rustige omgeving als iemand door emoties wordt overweldigd. Vat emotionele verwijten en dingen die in het moment worden gezegd, niet persoonlijk op. Realiseer u dat het wordt gezegd in een achtbaan van emoties waarop de ander geen grip heeft.

Zorg ten slotte goed voor uzelf en de anderen in het gezin. Creëer ruimte om leuke dingen te doen en op te laden. Praat met anderen, deel uw verhaal en plan tijd voor uzelf in. Denk aan momenten van ontspanning, beweging en sociale contacten.

Je kunt er pas voor een ander zijn als je zelf goed in je vel zit.

