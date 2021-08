7 x hotels waar je hond welkom is (en extra in de watten wordt gelegd)

Expedia zocht op basis van reviews uit in welke hotels je het beste met een hond vakantie kunt vieren. Komen ze (in willekeurige volgorde):

Edgewater hotel – a Noble House Hotel Seattle, Amerika

The Edgewater nodigt viervoeters uit om te genieten van de ultieme gastvrijheid. Voor een eenmalige vergoeding van 100 dollar mag je twee huisdieren op je hotelkamer houden. De extra’s die je dan krijgt: een speciaal (honden)mandje, onbeperkt water en voer en een speciale traktatie bij het inchecken.

The Standard High Line New York, Amerika

In The Standard High Line New York zijn zowel honden als katten zijn toegestaan. Goed opgevoede huisdieren mogen zelfs (even) zonder baasje in de kamer verblijven. Het hotel biedt gratis gebruik van voer- en waterbakken en beddengoed voor huisdieren.

Hotel Preston Nashville, Amerika

Ⓒ Hotel Preston

Preston is een luxe boetiekhotel waar honden welkom zijn tegen een toeslag van 25 euro per dag. Het hotel biedt bij aankomst een doggy bag met een waterbak, speelgoed en lekkernijen. Zowel honden als katten zijn toegestaan, maar huisdieren mogen niet zonder toezicht in de kamers worden achtergelaten. Er is ook een speciale dierenopvangruimte op het terrein.

Live Aqua San Miguel de Allende Urban Resorts, Mexico

Met het Dog Friendly Hotels & Resorts-programma van Live Aqua kunnen ook de harige vrienden genieten van een fijne vakantie. Gasten ontvangen een speciaal welkomstpakket met voer- en waterbakken, waterflessen en een bed voor huisdieren.

Ovolo South Yarra Melbourne, Australië

Met de zogenaamde V.I.Pooch-accommodatie van Ovolo kunnen gasten genieten van een zorgeloze en stressvrije vakantie, zowel voor henzelf als voor hun honden. Het pakket biedt gasten een hondenbed, een eet- en drinkmat, een hondentas met speciaal ontworpen speelgoed en lekkernijen.

Hotel Chinzanso Tokyo, Japan

Hotel Chinzanso Tokyo heeft kamers die zijn uitgerust met voorzieningen voor huisdieren, zoals manden en kattenbakken. Je vindt bij het hotel zelfs een speciaal hondenpark!

The Gyle London, Engeland

The Gyle is een huisdiervriendelijke plek in de kleurrijke wijk Camden. Honden worden extra in de watten gelegd met gratis voedsel, bedden, en waterkommen en wandelkaarten. Bovendien zijn er indien nodig aanvullende diensten beschikbaar, zoals een hondenuitlater.