Deze indrukwekkende wijn uit Azerbeidzjan is extra genieten met humus

Ik ben net terug uit Azerbeidzjan, een Islamitisch land hier zo’n 4500 kilometer vandaan. Het ligt onder Rusland, boven Iran en naast Georgië. Ik verwachtte dat het vanwege de ligging onveilig zou zijn, maar het tegenovergestelde is waar.

Vrouwen lopen met en zonder kleurrijke sluiers, in spijkerbroeken of traditionele kleding. Het is een smeltkroes van culturen. Dit geldt ook voor de Azerbeidzjaanse keuken. Eten is een ontzettend belangrijk onderdeel van de Azerbeidzjaanse cultuur.

We vlogen op de hoofdstad Bakoe. Daar zie je echt het Midden-Azië versmelten met het Westen. Moderne hoge glimmende wolkenkrabbers wisselen authentieke oude gebouwen af en het is overal superschoon.

We rijden zo’n vier uur het binnenland in richting de wijngaarden. Het eerste uur zien we alleen kale stenen vlaktes. Na twee uur begint het groen te worden. Heel veel bijenkasten in de wei, net als veel schapen en koeien.

Runderen lopen zomaar over straat. Veel plekken om te picknicken en stalletjes met vers gegrilde maiskolven, gedroogd of vers fruit en potten honing zijn uitgestald op de motorkap van oude Lada’s.

Azerbeidzjan heeft een lange wijnbouw traditie van maar liefst 8000 jaar oud. Je zou dus denken dat wijndrinken helemaal is ingeburgerd, maar daar is in de praktijk weinig van te merken. De wijnglazen zijn dik en groots en de wijn wordt pas ingeschonken na de mezze (voorgerechten).

De wijnen worden opengemaakt met ouderwetse trekopeners uit de jaren 60. Veelal worden ze te warm geserveerd en zijn daardoor dus alcoholisch en uit balans. Dit belooft wat.

Het enige wijnhuis hier dat naar Europa mag exporteren is Savalan Aspi Winery uit de Gabala streek. Zij produceren een miljoen flessen per jaar waarvan de helft naar de Russische markt gaat.

Vanaf het wijnhuis kijk je zo de prachtige vallei in met wilde paarden, een kronkelige rivier en prachtig natuur. Aan de overkant is een hoog plateau waar de wijngaarden zijn. De wind is fel en koud en de zon warm.

De druiven die hier verbouwd worden zijn allemaal internationale druivenrassen, onder meer alicante bouschet, syrah, cabernet, marselan, merlot, viognier en moscato.

Ik was onder de indruk van de sauvignon blanc uit 2022. Deze is schoon en fris gemaakt. Rijpe citrus tonen, lange afdronk, elegant en veel smaak.

Deze wijn is extra genieten met humus, baba ganoush, Russische salade, bietensalade, olijven en sardines of gerechten met veel munt en koriander.

2022, Sauvignon blanc, van Savalan Aspi Winery, Azerbeidzjan

Pijs: €13,95

Verkrijgbaar bij ildivino.nl of in één van de winkels in Amersfoort, Hilversum of Bussum.