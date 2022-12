Binnenkijken in het kersthuis van Wilma (58): ’Mijn objecten zijn heilig’

Ruimtes versierd: Woonkamer, keuken, toilet/badkamer, slaapkamer, buiten

Aantal bomen: 1 grote, 1 middelgrote, 3 kleine, 4 buiten

Aantal kerstballen: 70

Aantal lampjes: 3000 (led)

Al in januari, wanneer de kerstboom amper het huis heeft verlaten, begint het in Wilma’s hoofd alweer te borrelen. Dan moet er een nieuw thema worden bedacht, want huize Wilma kent elk jaar weer een nieuw kerstonderwerp dat tot in de puntjes wordt uitgewerkt. Dit jaar is dat de werkkamer van de Kerstman. Zowel binnen als buiten is het in die sferen versierd: achter het grote raam is een levensgrote kerstmannenpop bezig met het schrijven van brieven. In de erker is met boekenbehang een boekenkast gebouwd, waarvoor speciaal een hek werd getimmerd. Ook werden er een heus lessenaartje, oud speelgoed en oude boeken gekocht, poppen werden aangekleed als elfjes. Voor de deur komen grote zuurstokken, onder de toog een groot rendier, compleet met een baal stro. Binnen wordt het verder traditioneel ingericht, met veel rode ballen en een kerstboom, Disneyballen en rode strikken.

„Het is een aangeboren afwijking, een kronkel in mijn hoofd”, aldus de goedlachse Wilma, die al van jongs af aan gegrepen is door de traditie, en daarmee al ruim 20 jaar enorm uitpakt. „Er wordt me vaak gevraagd waarom, dat is lastig uitleggen. Als ik over kerst praat, word ik enthousiast en vrolijk. Met het versieren zit ik helemaal in mijn eigen bubbel, je kunt tegen me praten, maar ik hoor je toch niet. Even terugtrekken in mijn eigen fantasiewereldje. Het geeft rust, maar ik haal er ook veel energie uit.”

Niet voor niets heeft haar kersthuis in de loop der jaren al de nodige prijzen gewonnen. Voor volgend jaar staat het thema al vast: de Disneyfilm Frozen. Nu al zijn daar de nodige ideeën voor; Elsa als pop op het dak bijvoorbeeld, en als ze dingen tegenkomt die bij dat thema passen, koopt ze die alvast om later te transformeren. „Ik maak veel zelf, vind iets bij de vuilstort, neem het mee en maak er wat van. Juist dat zelf maken zorgt voor eenheid en creatief bezig zijn geeft rust. Bovendien wil ik zo laten zien dat uitbundig versieren geen honderden euro’s hoeft te kosten.”

Al heeft ze in de loop der jaren wel een waardevolle collectie van unieke items opgebouwd. „Ik heb voor sommige objecten jaren gespaard. De hele grote kerstbrievenbus die ik elk jaar neerzet, is nu zeven jaar oud en kost bijna duizend euro. De 1.80 meter grote notenkrakers zijn al15 jaar oud en zullen nu zo’n 900 euro kosten. Die objecten zijn me heilig, daar mag niemand aankomen. Mijn man biedt weleens lief aan ze uit de schuur te halen, maar ook hij moet er vanaf blijven”, lacht ze.

In de schuur, in het hobbyhok en op de vliering: overal wordt de versiering opgeslagen. Zo’n dertig dozen vol, schat ze, en dan nog de grote items zoals de brievenbus en notenkrakers, maar ook twee grote arrensleeën en vijf kerstbomen. Nep, want manlief is helaas allergisch voor echte.

Het versieren gebeurt in elk vrij uurtje tussen het werk door, rond 10 januari begint het grote afbouwen weer. „Lastig, want het is toch het afbreken van mijn fantasiewereldje, het gaat altijd zo snel voorbij! Maar het is ook heerlijk om alle items netjes te verzorgen en op te ruimen, ook dat is een manier van met mijn hobby bezig zijn. En dan weer op naar volgend jaar!”

Als alles eenmaal staat, kijkt ze grondig rond. „Dan denk ik: zo, dat klusje is geklaard! Maar ben ik tevreden? Nee. In mijn hoofd blijft het doordraaien, ik zie altijd iets dat anders of mooier had gekund.”

Toch wordt ze er dolgelukkig van. „Er zijn mensen die roepen dat ik niet wijs ben, maar als ik er toch blij van word? Ik doe wat ik wil en laat mensen lekker denken wat ze willen. Afgelopen jaar was een hectisch jaar voor ons. Mijn man stelde voor de kerstversiering te laten, omdat het allemaal al best veel was dit jaar. Maar daar word ik heel verdrietig van. Kerst hoort bij mij.”