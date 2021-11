Gigantische witte truffel geveild voor ruim 100.000 euro

Eenmaal, andermaal... verkocht! Een Italiaanse witte truffel van bijna een kilo is onder de hamer gegaan voor ruim 100.000 euro.

Umberto Bombana, chef van sterrenrestaurant Otto E Mezzo in Hong Kong, legde bij de veiling in de Italiaanse plaats Alba 103.000 euro neer voor de truffel van zo’n 900 gram. De truffel is geoogst in de de regio Piemonte.

Witte truffel is heel kostbaar omdat het erg zeldzaam is. In vergelijking met zwarte truffel is de witte variant, die wat delicater en sterker van smaak is, (nog) lastiger te oogsten. Om de witte truffel te kunnen oogsten, zijn speciaal getrainde honden en ervaren jagers nodig om de delicatesse te lokaliseren.

Het is niet de eerste keer dat het zogenaamde witte goud voor zo’n hoge prijs onder de hamer gaat. Bij de truffelveiling in Alba van 2017, ging een trio van witte truffels van 800 gram voor bijna 750.000 euro naar de hoogste bieder.

