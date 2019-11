Recept: Varkenshaas met paddenstoelrozetten uit de airfryer

In VRIJ Magazine van dit weekend duiken we in het fenomeen airfryer. Want opeens was ‘ie er, zo’n 9 jaar geleden. Vijf jaar lang was eraan gewerkt. Immers, er moést toch een mogelijkheid zijn om tot een gezondere variant van de o zo populaire frituurpan te komen? Gevonden: de airfryer gaart het voedsel door met een ventilator hete lucht te laten circuleren, waardoor er geen vet meer nodig is. Inmiddels heeft ’ie bij veel huishoudens een vaste plek en zijn er hele Facebook-groepen met recepten die verder gaan dan alleen wat vlammetjes en bitterballen. Wat bijvoorbeeld te denken van varkenshaas-paddenstoelenrozetten?