Ode aan de IJssel

Bijna stampen we er oneerbiedig overheen. Maar Wim Eikelboom bukt en wijst. Kijk, zien we daar die tripmadam? Een bescheiden vetkruid, net uitgebloeid. „Komt oorspronkelijk uit bergachtige streken. Maar de zaden spoelden met de rivieren de Rijn en de IJssel mee en belandden uiteindelijk op deze zandige uiterwaarden; ze gedijen hier wonderwel.”

We lopen langs de oever van de IJssel, om precies te zijn langs de bocht van Zalk. Het vredige dorpje, ooit geboortegrond van niemand minder dan Klazien uut Zalk, is het beginpunt van een mooie en waterrijke wandeltocht. Een van de favoriete routes van publicist Wim Eikelboom die eerder boeken over De Vecht en over knotwilgen schreef.

Vriendelijke rivier

„Ik kom oorspronkelijk uit Zwolle en ben een tijd weggeweest. Toen ik rond 2000 terugkeerde, zág ik de IJssel pas echt. Het is een vriendelijke rivier, overzichtelijk. Met ruime uiterwaarden, weinig bebouwing en bescheiden beroepsvaart. Je voelt je snel op je gemak bij de IJssel. De vele bochten zijn intrigerend. Maar: de IJssel is ook weer geen lieverdje! Als kanoër weet ik dat je moet oppassen voor onverwachte stromingen.”

Ook dat hoort bij een rivier, weet Eikelboom, die regelmatig ’verwonderwandelingen’ langs het water organiseert. „Dan wijs ik deelnemers op zaken zoals dat kleine vogeltje daar. Hij is nu voedsel aan het zoeken, in de luwte van de rivier. Hij heeft iets gevangen! Nu terug naar de overkant, daar heeft hij waarschijnlijk zijn nestje. Je ziet hier ook veel zwarte sterns, een echte riviervogel. Ik ben actief in een club die nestvlotten voor ze maakt.”

Zijn boek bestaat uit 365 IJsselmomentjes, één voor elke dag van het jaar. Het gaat over de natuur, maar ook over andere zaken én over de mensen langs het water. Zoals de pontjesbaas, het bereiden van kruudmoes met de vele plaatselijke kruiden en het Zalkerbos. „Een van de oudste bossen van Overijssel en zeldzaam omdat het hardhout zoals essen en iepen betreft.”

Dolle wilgen

Langs de oever van de IJssel staan veel wilgen. „Die gaan als een dolle. Zo goed dat ze moeten worden getemd, anders zou het al snel één groot wilgenbos worden.” De schrijver behoort niet tot de natuurpessimisten. „Ik zie dat het hier alleen maar meer, mooier en beter wordt en dat de biodiversiteit toeneemt.”

„Het water is misschien niet schoner, maar in ieder geval veel helderder dan vroeger. Het is geweldig om de zeearend te zien overvliegen. Ook zijn de otter en de bever terug. Maar ik waardeer net zo goed het kleine zoals de rivierrombout, een libel die haar eitjes in het zand legt.”

Toch ziet hij met lede ogen aan dat er steeds meer hekken en verboden toegangsbordjes verschijnen langs zijn geliefde rivier. “Alles voor de bescherming van natuur. Natuurlijk ben ik er ook voor dat er tijdens het broedseizoen rust heerst. Maar het is ook zo dat we in een vol land leven en mensen de natuur simpelweg nodig hebben om tot rust te komen en gezond te blijven.”

Laatst trof Wim Eikelboom bij Deventer een ouder echtpaar aan dat met tranen in de ogen bij een recent geplaatst hek stond. „Ze konden opeens niet meer bij ’hun’ plekje langs het water komen. Ik vind dat we een middenweg tussen recreatie en natuurbescherming moeten vinden. Waarbij heel duidelijk moet zijn dat wij als mens te gast in de natuur zijn. Zij hoort op één te staan.”