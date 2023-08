Alex (36) werkt op een boorplatform: ’Heen en weer met een offshore reistas’

„Wat ik het fijnst vind aan offshore werken, is de mentaliteit: een hele hoop doen en niet zeuren. Zelf ben ik als lasser begonnen, gewoon aan wal. Na zoveel jaar was ik toe aan iets nieuws en kwam dit op mijn pad. Wat ik precies doe, is moeilijk in één woord te omschrijven, maar eigenlijk komt het erop neer dat ik verantwoordelijk ben voor alles wat er op de werkvloer gebeurt met betrekking tot de voorbereiding op het daadwerkelijke boren.”

Intens bestaan

Mijn huidige situatie is uniek: ik werk twee weken en ben daarna vier weken vrij. De derde week is officieel een oproepweek, maar eigenlijk word ik nooit opgeroepen en blijf ik gewoon aan land. Weg van huis zijn is af en toe best intens. De relatie met de moeder van mijn kinderen is er uiteindelijk door stukgegaan en ook mijn huidige vriendin vindt het niet altijd makkelijk. Als ik op het platform ben, staat zij er alleen voor. Als er echt iets vreselijks aan de hand is, kan ik weg, maar dan nog ben ik er natuurlijk niet met een uurtje. Ook verjaardagen en belangrijke momenten van de kinderen mis ik vaak. Toch vind ik het ’t mooiste werk dat er is.

Offshore reistas

Heen en weer reizen doe ik met een offshore reistas met een waterdichte coating. Stel dat die in zee valt of ik ermee door een enorme storm loop, dan blijft de inhoud droog. In het verleden, toen ik zelf werkkleding moest meenemen, zat-ie propvol. Tegenwoordig heb ik een kluisje waarin ik mijn overalls en laarzen kan laten liggen.

Toch blijft er genoeg over, hoor. Mijn koptelefoon en laptop heb ik altijd bij me. Net als vrijetijdskleding, gel en scheerspullen. Die laatste puur omdat ik deel uitmaak van het emergency response team, een soort afgeslankte versie van de brandweer. Mocht er een ongeval zijn, dan moet ik een gasmasker dragen. Daar heb je niet zoveel aan als het niet luchtdicht is. Voordat ik op de boot stap, gaat de baard die ik thuis laat staan, er daarom af. En de gel? Die neem ik eigenlijk alleen mee voor de terugreis. Op het platform, mannen onder elkaar, gebruik ik het eigenlijk nooit. Maar als ik naar mijn vriendin terugga, wil ik er verzorgd uitzien.

Rommeltje

Eens kijken wat er verder nog in zit. Oh, aftershave, om dezelfde reden. Doucheschuim, tandenborstel en tandpasta, sigaretten... ik denk dat dat het wel is. Kleding gaat altijd schoon en netjes opgevouwen mee. Tussendoor wordt het vaak een rommeltje in mijn tas, maar ik zorg er altijd voor dat alles ook weer schoon en opgevouwen mee teruggaat.

Een speciale inpaktechniek heb ik niet, ik neem nooit meer mee dan ik nodig heb. Maar ik vergeet nog weleens wat. Laatst mijn joggingbroek. Verzorgingsspullen of snacks kun je gewoon in de kiosk kopen, maar kleding hebben ze niet.

Een boorplatform is net een dorp. Iedereen kent elkaar en na het werk kijken we televisie, gaan we naar de sportschool of trekken we ons terug op onze kamer. Mijn huidige platform staat op een eiland en beweegt niet. Eigenlijk merk ik alleen dat ik me op zee bevind als ik over de reling kijk en de golven zie.”