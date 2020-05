Woontrend: op z’n Japans

Hoofdfoto: Duravit Happy D.2 Plus c-bonded vrijstaand bad van duravit.com.

Creëer een Japanse sfeer voor het ultieme wellness gevoel in de badkamer. Maak ruimte voor een vrijstaand bad en bijpassend wastafel voor een mooie balans. Door zwart-wit te mixen met natuurlijke materialen zoals hout en bamboe is de natuurlijke zen uitstraling compleet.

HIGHTECH MINIMALISME

Het nieuwe C-shaped bad en de wastafel mét zitelement uit de Happy D.2 collectie van Duravit passen mooi bij elkaar qua vormgeving, kleur en de revolutionaire c-shaped technologie. Hierdoor loopt de keramische wasbak zonder uitsteeksel of oneffenheden door in het meubel met een minimale voeg van 4 milimeter. Het gevolg: een minimalistisch en tijdloos plaatje.

EERLIJK EN DUURZAAM

Decoreer de badkamer met de Wonder collectie van Handed By; drie mandjes gemaakt van 70% gerecycled plastic en bamboe in naturelle kleuren en in de hippe trendkleur geel. Duurzaam en en handig om sieraden, watjes of make-up in op te bergen. Handed By garandeert dat elk product op een eerlijke manier wordt gemaakt: geen kinderarbeid, maar juist betrokkenheid bij de educatie van de kinderen van de ambachtsmensen.

NATUURLIJK! NATUURLIJK

De beroemde ontwerper Philippe Starck heeft de nieuwe badkamer accessoires collectie Starck T ontworpen voor Duravit. De organische vormgeving en de geometrische T-vorm is geïnspireerd op de oervorm van een boom.

Bijzettafel Bau van Ethnicraft.nl, krukje Melange van Monica Förster voor Wittman, geurkaars Stoned via bijenkorf.nl, daybed van voicefurniture.se.

In de badkamer wordt steeds meer ‘gestyled’ met decoratieve accessoires, zoals een mooi bijzettafeltje naast het bad om een geurkaars of zeep op te zetten als je lekker in bad ligt!

Meer interieur inspiratie nodig? Kijk op trendcompass.nl.