De meest gegoogelde bouwwerken ter wereld

De Britse vergelijkingssite Money.co.uk wilde weten naar welke iconische gebouwen wereldwijd het meest gezocht werd op Google. Uit de cijfers blijkt dat de Burj Khalifa per maand gemiddeld meer dan 1,5 miljoen keer wordt ingetypt als zoekopdracht. De immense wolkenkrabber is met een hoogte van 828 meter een van de hoogste wolkenkrabbers ter wereld. En dat niet alleen: het iconische gebouw is ook in maar liefst 71 landen het meest gegoogelde bouwwerk.

Ook de Eiffeltoren, tweede op de lijst, maakt internetgebruikers nieuwsgierig. Volgens de vergelijkingssite is dit iconische monument dat in 1889 werd gebouwd in 29 landen het meest populaire bouwwerk als het gaat om het aantal zoekopdrachten.

Plek drie is voor de Taj Mahal. Het gebouw dat werd ontworpen als mausoleum voor de vrouw van keizer Shah Jahan, die stierf tijdens de bevalling. In 23 landen werd naar dit gebouw het meest op internet gezocht.