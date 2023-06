Smaaktest mango-sinaasappelsap: deze drie merken zijn het lekkerst

Als ik naar de gekoelde schappen vol heerlijk frisse sapjes kijk, moet ik een beetje gniffelen. Al kun je er ook verdrietig van worden.

Deze gekoelde sapjes begonnen met het merk CoolBest. Maar het blijft gewoon (voor het grootste deel) ordinair sap gemaakt van concentraat: sap in poedervorm dat uit verre oorden wordt verscheept en hier weer met water wordt aangelengd. Dat is nu eenmaal veel goedkoper dan tonnen sinaasappels importeren en hier uitpersen. Maar ja, deze marketingtruc bleek geniaal en CoolBest werd een succes.

Het duurde dan ook niet lang voordat de supermarkten hun eigen gekoelde sap op de markt brachten. Ook weer gemaakt van concentraat en gemiddeld duurder dan de ongekoelde sapjes verderop in de winkel.

De vermelde vitamines worden overigens apart toegevoegd. Het begon met sinaasappelsap, waarna onder meer sinaasappel-aardbei en grapefruit volgden. Maar ook mango-sinaasappel, waarin meestal ook appelsap is verwerkt.

Tijdens de test werd al vrij snel duidelijk dat het sap van Albert Heijn en Aldi minder goed werden gewaardeerd.

Het mango-sinaasappelsap van AH vonden collega’s vergeleken met de andere merken „aan de waterige kant”. Ook dacht iemand meer abrikoos dan mango te proeven.

Het sap van Aldi werd te veel gedomineerd door sinaasappelsap en de nasmaak was apart. „Is dit mango?” vroeg men zich af.

Drie merken kwamen bovendrijven: CoolBest, Jumbo en Solevita van Lidl.

Top 3

1. Ze zijn met het dure gekoelde sap begonnen en doen dit blijkbaar nog altijd het beste. CoolBest, verkrijgbaar bij de meeste supermarkten, is „zoet en fris en bevat net genoeg vruchtvlees”. „Smaakt echt naar mango.” €2,33 per liter

2. Met een tweede plek doet Jumbo het ook goed. Het scheelde weinig of dit sap was op de eerste plaats beland. „Fris en zoet, maar ook romig. Doet me aan gesmolten sorbetijs denken.” €1,59 per liter

3. De top 3 van deze week is huismerk Solevita van Lidl. „Lekker, beetje zoet.” Sommige collega’s vonden de sinaasappel „iets te veel aanwezig”. €1,59 per liter