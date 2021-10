Waterstof als nieuwe energiebron in huis

Een tiny house dat op waterstof draait: in Hoogeveen is een prototype gebouwd dat als test dient om waterstof als nieuwe energiebron voor huizen te benutten. Het huisje is bedacht en, in samenwerking met lokale bedrijven en gemeente, door studenten ontwikkeld. Het overschot van de door zonnepanelen opgewekte energie wordt met een elektrolyzer in waterstof omgezet en in twee kleine tanks opgeslagen. Met een brandstofcel kan het waterstofgas weer worden omgezet in elektriciteit voor onder meer verlichting en televisie.

Wijken

Inmiddels zijn er meerdere initiatieven om ook reguliere huizen van waterstofinstallatie te voorzien. Zo zijn er plannen voor woonwijken op groene waterstof in onder meer Hoogeveen en Valthe en waterstoffabrieken in Emmen en Delfzijl.

„We staan aan het begin van gebruik van waterstof in woningen, maar er wordt gewerkt aan nieuwe producten en prototypes”, vertelt Remco de Vries, expert bij WE | doubleyouenergy. „Waterstof kan met kleine aanpassingen door het bestaande aardgasleidingennet worden getransporteerd; de straat hoeft niet te worden opengebroken.”

Waterstof lijkt voor de toekomst een goed alternatief. „We staan aan het begin van de praktische toepassingen”, licht De Vries toe. „Zo is er nog veel te weinig groene waterstof beschikbaar om grootschalig te worden gebruikt. Ook is het nog erg duur.”

Omdat het nog in de kinderschoenen staat, hangt er een prijskaartje aan een dergelijk systeem en de aanleg ervan. De gebruikskosten worden geschat op 15 euro per kilogram en een verbruik van 1,12 kilo, zo’n tien keer meer dan de reguliere bronnen, aldus De Vries.

In de toekomst wordt dat bedrag geraamd op zo’n 5 euro, afhankelijk van de manier waarop het wordt gegenereerd. Wendolijn Beukers van Kennislab voor Urbanisme, betrokken bij het tiny house in Hoogeveen, schat dat de installatie bij het tiny house een slordige 60.000 euro kost.

Wet

Behalve de kosten zijn de nadelen van waterstof dat die brandbaar en reukloos is, overigens net als aardgas. Ook moet wettelijk nog een en ander gebeuren: onafhankelijk toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) riep in juni van dit jaar het ministerie van Economische Zaken op tot meer aandacht om waterstof als energiebron mogelijk te maken. Nu is het netbeheerders niet toegestaan om deel te nemen aan dergelijke experimenten omdat zij alleen het beheer van het elektriciteits- en gasnet als taak hebben.

Remco de Vries: „Waterstof is zeer milieuvriendelijk, kan in grote hoeveelheden worden geproduceerd en opgeslagen en heel flexibel worden ingezet. De grootste hobbels zijn de hoge prijs en beperkte beschikbaarheid. Maar de komende tijd zal de technologie verder worden ontwikkeld en verbeterd. Dan neemt de beschikbaarheid toe en daalt de prijs.”