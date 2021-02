Lezersreacties: deze bezienswaardigheden zijn in het echt nóg mooier

Of het nu dichterbij of verder weg is: veel lezers hebben tijdens hun vakanties mooie en interessante plekken bezocht, waarbij de werkelijkheid nog fraaier was dan ze hadden durven dromen. Bijna iedereen die op onze oproep reageerde om die bezienswaardigheden te delen, stuurde ook nog eens prachtige foto’s mee, waarvoor dank!

De zonsopkomst bij Uluru (Ayers Rock) in Australië zal Henk Bruil nooit vergeten. „Ik was er in februari 1982. Alleen met een auto en een tentje rondgetrokken.”

Voor Lieke Panman voldeed Peru aan al haar verwachtingen. „Dat was in de zomer van 2019. Een waanzinnige reis waarbij ik ook in alle rust Machu Picchu heb bezocht.”

Dan Mehlbaum schrijft over zijn bezoek aan de piramide van Kukulcán, in de oude Maya-stad Chichén Itzá in Mexico. „Een onvoorstelbaar bouwwerk waarvan nog steeds niet bekend is hoe het is gebouwd.”

Ook Nederland ontbreekt niet. Hannie Engelsma noemt het dorp Veessen in Gelderland. „ Je hebt er een prachtige nieuwe haven, mooie uiterwaarden, uitzicht op de Veluwe en de nieuwe Tolbrug. Een prachtig stukje Nederland.”

Beiers kasteel

Ik heb erg genoten van het bezoek aan Slot Neuschwanstein in Beieren. Het is een prachtig kasteel in het dorp Hohenschwangau bij Füssen. Een aanrader!

Greetje Otten

Buenos Aires

Van mijn reis naar Argentinië is de wijk La Boca in Buenos Aires me het meest bijgebleven. De huizen zijn in alle kleuren geschilderd en de geur van asado (BBQ) hangt in de lucht. De Argentijnen dansten de tango op straat.

Anne Deijkers

Blauwe pracht

Ik verblijf in Albanië, in Gjirokaster, een stad met een bijzonder mooi oud centrum. Via de bergen sta je in een uur in badplaats Sarande met uitzicht op Corfu. Onderweg kun je naar ’Blue eye’; een prachtig natuurfenomeen waar in een bron diverse kleuren blauw schitteren.

Hugo De Roo

Tempels in Mexico

Ons bezoek aan de Tempel van de zon en Tempel van de maan in Mexico City zullen we nooit vergeten. Op een stille eerste kerstdag hebben we ze allebei via de grote traptreden beklommen. Bovenaan de Tempel van de zon stonden sloegen de emoties toe. Zo indrukwekkend, ook dankzij de verhalen van onze gids.

Ina Moerkerken

Onbekende waterval

In Frankrijk, departement Lot, bij het dorpje Autoire, is er een giga-waterval. Ik woon al 16 jaar in Frankrijk, 55 km ervandaan en had er nog nooit van gehoord. Vanaf Autoire loop je er in een half uurtje naar toe. Overigens zijn er in die regio enorm veel kastelen en beeldschone dorpjes.

Anneke Roodbol