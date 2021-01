Column Babette: ’Zijn dood is vast zielig, ik vind het vooral gruwelijk’

Op de tentoonstelling dode dieren met een verhaal vind je ze allemaal. De doodgeschoten domino-mus die 23.000 dominostenen omgooide. Maar ook de Tweedekamer-muis en de hoogspanningsmarter die in zijn eentje de Achterhoek verduisterde.

Ze verkeren in gezelschap van de McFlurry-egel die met zijn kop vast zat in de rand van een McDonald’s-beker en de jonge ooievaar die stierf nadat hij postbode-elastieken at. En daar is onlangs de mondkapmeeuw bijgekomen. Zij raakte verstrikt in het elastiek van een mondkapje.

Deze dode beesten tonen vooral de dramatische gevolgen van de botsing tussen mens en dier aan. Hoewel het Natuurhistorisch Museum Rotterdam je hiermee aan het denken zet, hoef ik momenteel niet naar het (virtuele) museum om een dood dier met een verhaal te zien.

Al dagen sta ik er oog in oog mee. Naar zijn verhaal kan ik raden, rondom zijn lichaam drijft een lange sliert plastic. Zijn dood is vast zielig, ik vind het vooral gruwelijk.

"Die rat is vast geen museummateriaal"

Al is het maar omdat ik elke ochtend uitkijk op die dikke, dode rat die ondersteboven in het ondiepe water onder mijn slaapkamer ligt. Met zijn poten omhoog en een staart waaraan geen einde lijkt te komen.

Oké, had ik maar niet op het water moeten gaan wonen. En zeuren kan echt niet meer in deze tijd. Als ik er thuis over begin, zegt de een dan ook ’stel je niet aan’ en begint de ander over Ratatouille, de film waardoor je heel anders naar ratten leert kijken.

Dus vroeg ik de gemeente of ze de rat kunnen weghalen. Ook daar werd ik vast uitgelachen en deed de ambtenaar wat hij moest doen: dagen later terugmailen dat hij de zaak sloot en dat het volgende loket misschien wel iets voor me kan betekenen.

Omdat ik vrees dat mijn rat geen museummateriaal is, rest me twee dingen: hopen dat de buurman dit leest en me wel serieus neemt. Of de andere kant op kijken, waar we heel goed in zijn als het gaat om leed in de natuur.

