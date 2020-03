Op pad in je luie stoel

Ⓒ Hollandse Hoogte / Getty Entertainment

Ook musea sluiten tijdelijk hun deuren om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Om toch nog tot rust te komen, kunnen cultuurliefhebbers nu enkele musea vanuit de zetel thuis bezoeken. Google Arts & Culture biedt in samenwerking met meer dan 2500 museums tal van online virtuele exhibities aan; waaronder het Van Gogh museum in Amsterdam, British Museum in Londen en het Guggenheim museum in New York.

The Museum of New York startte online de hashtag #MuseumMomentOfZen die al snel viraal ging. Met het gebruiken van die hashtag delen mensen hun favoriete cultuurstukje op sociale media als Instagram en Twitter. Neem deel aan de trend en verzet je gedachten!

Gefascineerd door Chinese Muur? The China Guide biedt internetsurfers de kans om de 21 kilometer lange muur virtueel te beklimmen. Tijdens de online tour maken bezoekers kennis met vele weetjes over het meer dan 2000 jaar oude wereldwonder.

Tenslotte is er ook nog steeds de VR-bril waarmee je je thuis kan bezighouden met een vrijwel onbeperkt assortiment aan spelletjes. Bekijk hier een video hoe dat eruitziet.

Is die virtuele realiteit maar niets voor jou? Nog genoeg “ouderwetse” boeken om thuis in alle rust door te bladeren.