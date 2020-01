Maansverduistering vrijdag vrijwel zeker goed te zien

Vrijdagavond is er een mix van opklaringen en wolkenvelden. Tussendoor is de maan te zien. De verduistering is in het hele land zichtbaar met het blote oog. Het blijft vrijdagavond waarschijnlijk droog en het is 4 tot 6 graden.

De zwakke gedeeltelijke maansverduistering begint om 18:05 uur en eindigt om 22:15 uur. Het hoogtepunt van de verduistering vindt om 20:10 uur plaats. Op dat moment valt de maan voor het grootste gedeelte in een zwakke schaduw van de aarde. Een deel van het maanoppervlak wordt dan nog wel direct beschenen door de zon. Ook het deel van de maan dat in de schaduw valt is nog zichtbaar en krijgt een soort grauwe, donkere gloed. Verwacht dus geen hap uit de maan, daarvoor is de schaduw dit keer niet donker genoeg.