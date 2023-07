El Niño zorgt voor extreem weer. Hoe doet hij dat?

Alle hens aan dek! El Niño is terug. Eens in de twee tot zeven jaar wordt het zeewater ter hoogte van Peru tot twee graden warmer. Met extreme hitte in de landen langs de evenaar tot gevolg. Let op: met klimaatverandering heeft dit fenomeen niets te maken. Het is al miljoenen jaren oud.

Caravans en campers onder water op camping De Hatenboer in Roermond. Vanwege de hevige regenval in 2021 stijgt de Maas naar een recordhoogte en breng veel wateroverlast met zicht mee. De hulpdiensten helpen met de evacuatie van de campinggasten. regen regenval noodweer overstromen overstroming limburg brandweer storm stormschade rivier oevers snelweg afsluiting afgesloten hulp hulpdiensten straat oever wateroverlast drone luchtfoto dronefoto maas camping kamperen camper caravan waterschade toerisme toerist record Ⓒ FOTO Rob Engelaar