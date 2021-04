’Gif’ is soms nu eenmaal nodig voor je huisdier (en Piet Hellemans legt uit waarom)

Om met de laatste vraag te beginnen; ja, het is een gif dat in fabrieken wordt gemaakt. Giftig voor maagdarmwormen, longwormen, hartwormen, vlooien, teken en andere parasieten die in of op jouw hond of kat leven. Er zijn heel veel dingen in onze omgeving trouwens ’chemisch’. Het betekent niets meer dan ’door de mens gemaakt’. Overigens is het krachtigste gif ter wereld niet chemisch, het wordt natuurlijk gemaakt door de Clostridium botulinum-bacterie.

Het begrip ’gif’ verdient ook uitleg. Giftigheid wordt bepaald door een type stof én door de concentratie ervan in een organisme (bijvoorbeeld een mens, hond, vlo of bacterie). Het gif van de Clostridium botulinum-bacterie is bij een heel lage dosis al erg giftig, maar stoffen waar wij niet zonder kunnen zoals vitamine D en zout zijn ook giftig als wij er te veel van nemen.

Bekijk ook: Voorkom onnodig lijden bij je huisdier

De geregistreerde parasietenmiddelen die wij onze huisdieren geven, zijn giftig voor de parasieten, maar veilig voor onze huisdieren en de baasjes.

Maar wij behandelen onszelf toch ook niet continu tegen luizen of schurft? Omdat de kans dat je als mens schurft of luizen oploopt, klein is, kiezen we ervoor om alleen te behandelen als de ziekte optreedt.

Bij vlooien is de infectiedruk op huisdieren helaas hoog. Als jouw hond of kat niet is behandeld en één vlo overspringt, dan heb je binnen enkele weken tienduizenden eitjes, poppen, larven en volwassen vlooien in huis. Als je pas behandelt als er vlooien zijn, dan duurt het maanden voordat jullie huis weer vrij van vlooien is.

Artsen moeten zich bij de inzet van een geneesmiddel (of bestrijdingsmiddel) twee vragen stellen: werkt het en is het veilig? Als een middel werkt én veilig is, kan het worden ingezet.

Het zou fijn zijn als de infectiedruk op onze huisdieren kleiner wordt en wij niet meer preventief hoeven te behandelen. Tot die tijd is mijn motto: voorkomen van ziekte, jeuk en pijn is beter dan genezen.

Volg Piet Hellemans op instagram: @piethellemans en op piethellemans.nl