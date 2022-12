Binnenkijken in het volledig verbouwde stadsappartement van Kim en Reinier uit Rotterdam

Bewoners

Kim Heinen (40), Reinier (43) en Eef Gerritsen (2)

Sinds

2015

Bouwjaar

1913

Oppervlakte

125 m2

Slaapkamers

3

Al jaren huurden Kim en Reinier een verdieping van hun Rotterdamse stadsappartement totdat ze het mochten kopen. Inclusief benedenverdieping die tot dan toe als opslagkamer dienstdeed.

Met dank aan een bevriende architect werd een plan voor een grondige verbouwing opgesteld. Nodig, want het stel had nog nooit iets verbouwd.

Bekijk ook: Binnenkijken in een warm sprookjeshuis in Heemstede

„Gelukkig zijn mijn schoonouders ook handig en hadden we een netwerk van mensen die ons konden adviseren”, vertelt Kim. Verder werd een bouwbegeleider aangesteld. „We werken beiden fulltime en omdat we geen ervaring hadden, vonden we het een prettig idee dat we met iemand konden overleggen die de vinger aan de pols hield.”

Het pand, eerst huur en daarna koop, stamt uit 1913. Ⓒ Rene Bouwman

De verbouwing van een jaar verliep wonderwel zonder al te grote problemen. De twee verdiepingen werd gestript en alle riolering en elektra opnieuw aangelegd. „Het enige dat we zelf hebben gedaan, was het leuke gedeelte: slopen. Binnen en buiten heb ik alles geverfd. Dat was eens maar nooit meer, wát een werk! Maar ja, het geld was op.”

Secuur

De glas-in-loodramen waren prachtig, maar enkel glas. Het toeval wilde dat Kims moeder in de wereld van glas-in-lood werkt. Honderden uren stak zij in de vervanging van het door de jaren heen zacht geworden lood. Daarna zette zij het oude glas in de nieuwe omlijsting secuur in elkaar.

De eikenhouten trap is een blikvanger. Ⓒ Rene Bouwman

Het niet te missen pronkstuk van het huis is de brede eikenhouten trap. Een idee van de architect: het stel wilde zoveel mogelijk een open ruimte met veel licht. Door hem te verplaatsen en te verbreden, is er weliswaar ruimte ingenomen, maar vanwege handige lades en kasten die eronder zijn verwerkt, biedt de trap opbergruimte. Het bespiegelde trapgat doet herinneren aan Kims ouderlijk huis.

De grote lampen die er hangen, zijn stiekem een miskoop: ze bleken van mindere kwaliteit dan online werd getoond. „We sparen nu voor nieuwe. We zijn voorstander van liever langer sparen en dan kopen wat we willen. Gelukkig zijn we beiden stijlvast en hadden we al best veel.”

Prikkie

Kim wijst op de notenhouten kast tegen de lange muur naast de eettafel. Hij ziet er gloednieuw uit, maar zij kocht hem twintig jaar geleden voor een prikkie op Marktplaats.

De indrukwekkende boekenkast, met heerlijke leesstoel ervoor. Ⓒ Rene Bouwman

Ook de verschillende kleuren glasvezel Eames eetkamerstoelen schafte ze al als studente aan. De travertin salontafel was een cadeau bij Reiniers afscheid van het café waar hij destijds werkte.

De pistachekleurige eettafel van Depot Rotterdam werd wel nieuw aangeschaft. De kleur komt terug in de tegels van de badkamer.

De notenhouten kast ziet er nieuw uit, maar is vintage. Ⓒ Rene Bouwman

„Pistache is een van mijn lievelingskleuren. Rustig, maar meer uitgesproken dan grijs en wit en het combineert mooi met andere kleuren als donkergroen, mosterdgeel en grijs.”

Tot slot moesten alle belangrijke boeken een opvallende plek krijgen. „We wilden een knaller waarvan je denkt: zó, dat is tof!” Dat is gelukt met de grote open kast. Ervoor staat de bekende Eames loungechair in zwart leer. Meteen Kims lievelingsplek, want de boeken dienen niet alleen ter decoratie, ze worden daadwerkelijk gelezen.

„Het is ons droomhuis geworden waar we nog lang zullen blijven. Maar de verbouwing is, met dank aan ons superteam, goed bevallen en onze droom is om ooit zelf iets te bouwen. Het liefst zo duurzaam mogelijk, dat was nu nog een te grote stap.”

„Binnen en buiten heb ik alles geverfd. Eens maar nooit weer!” aldus Kim. Ⓒ Rene Bouwman