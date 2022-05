Premium Het beste van De Telegraaf

’Hij keek naar me alsof ik zo’n hyena was’

Kopieer naar clipboard

Ⓒ 123rf

„Als hyena’s verdrongen de moeders op het schoolplein zich om een alleenstaande vader. Ik had geen interesse in hem en via onze zoons raakten we bevriend. Maar toen kwam mijn huwelijk in zwaar weer.”