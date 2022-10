3 x mogelijke verklaringen voor je uitstelgedrag op het werk

Vertel eens: ben je vandaag een beetje productief geweest op het werk? Werkte je moeiteloos je to do-lijst af of heb je eigenlijk de kantjes ervan afgelopen? Je collega’s zullen in dat laatste geval misschien denken dat het simpelweg een kwestie van luiheid was, maar er kunnen nog veel meer mogelijke verklaringen zijn voor je uitstelgedrag. Misschien is één van onderstaande drie wel op jou van toepassing.