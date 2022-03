Dé truc om te voorkomen dat eten uitdroogt in de magnetron

Niets zo onsmakelijk als een uitgedroogd stuk pizza of een droge brok stamppot. Wil je dit soort taferelen vermijden, dan kun je het beste deze tips opvolgen.

Voeg vocht toe

De belangrijkste tip om te vermijden dat je eten zal uitdrogen, is het toevoegen van een vochtig element. Dit geldt voor elk gerecht dat je in de magnetron stopt, maar met name voor gerechten die oorspronkelijk in water zijn gekookt. Denk aan pasta, rijst of gestoomde groenten.

Hoe voeg je dan een vochtig element toe? Dat kan door het gerecht af te dekken met een vochtige theedoek of door een glas water naast het gerecht te plaatsen. Een beetje extra water sprenkelen over het gerecht zelf kan natuurlijk ook.

Pas de sterkte van de magnetron aan

Bij de meeste magnetrons kun je instellen op hoeveel watt (W) de magnetron je gerecht opwarmt. Wil je vermijden dat je gerecht droog wordt, zet het wattage dan een tandje lager (dan wanneer je bijvoorbeeld een soepje zou opwarmen).

Je kunt het gerecht beter wat langzamer opwarmen dan kort en krachtig.