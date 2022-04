Gossip

Romy Boomsma heeft voorstadium van baarmoederhalskanker

Romy Boomsma heeft een voorstadium van baarmoederhalskanker. De vrouw van Arie Boomsma schrijft zaterdag op Instagram dat vrijdag een laagje afwijkende cellen van haar baarmoedermond is verwijderd. „Hopelijk is alles schoon nu en is er verder geen behandeling nodig, die uitslag krijg ik over twee we...