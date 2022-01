Spreekuur: helpt groenlipmossel tegen pijnlijke gewrichten?

Premium Binnenland

Een kont als Kim Kardashian niet zonder risico: ’Vaak genoeg klopt er iemand verminkt bij ons aan’

Een Nederlandse vrouw is in Turkije overleden na een cosmetische operatie aan de billen; de zogenoemde Brazilian Butt Lift (BBL). Plastisch chirurgen in ons land slaan alarm: „De kans op overlijden na een dergelijke ingreep wordt op basis van Amerikaanse cijfers geschat op 1:3000. We worden in toene...