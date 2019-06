5 x tips voor meer (soorten) vogels in je tuin

1. Fruit (voor de merel)

De merel is dol op fruit. Bessen, bramen en aardbeien zijn favoriet. In het naseizoen komen daar nog eens pruimen, appels en peren bij. Ook zanglijsters en spreeuwen houden van vruchten, zelfs als die al een beetje beginnen te rotten.

2. Bomen en struiken (voor de koolmees)

Koolmeesjes vinden het fijn als er genoeg plekken zijn om zich te verstoppen. Een grote boom en wat struiken in je tuin met een dicht bladerdek, zijn dus welkom. De beuk, eik of meidoorn zijn ideale verstopplekken. Als je daar voor de afwisseling struiken zoals hop, vuurdoorn of wilde kamperfoelie bij zet, voelt de koolmees zich nóg veiliger in je tuin.

3. De hop (voor de winterkoning)

De winterkoning leeft graag beschut, maar je vindt hem ook in boomrijke woonwijken, zelfs midden in de stad. Wil je de kans op een nestje vergroten, zet dan een hop in je tuin. Deze inheemse slingerplant met dicht bladerdek is een uitstekende plek voor de winterkoning, die er zijn voedsel (insecten) vindt en er zijn koepelnest in bouwt.

4. Een rustige hoekje (voor de roodborst)

Roodborstjes zijn nieuwsgierig, maar houden ook van rust. Ze leven – buiten het broedseizoen – het liefst in hun eentje en dulden geen andere roodborstjes in hun territorium. Ze scharrelen hun kostje op de grond bij elkaar, maar dan wel graag in de buurt van bomen en struiken met een ondergroei. Dan kunnen ze vluchten. Roodborstjes zijn gek op de combinatie van de witte inheemse vogelkers en de gele dovenetel.

5. Zoete kers (voor de spreeuw)

De spreeuw is op grasvelden en golfbanen de natuurlijke bestrijder van emelten (de larven van de langpootmug). Maar ook de kersen aan je kersenboom kan hij niet versmaden.

Op mijnvogeltuin.nl van Vogelbescherming Nederland kun je zelf ontdekken welke vogels in jouw buurt leven. Ook vind je daar meer tips om (meer) vogels in je tuin te krijgen.