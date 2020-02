In dit hotel in Kroatië word je als een prominent behandeld

Wandelend langs het station van Zagreb doemt verderop het Esplanade Zagreb op. Verscholen achter een parkje met fontein, waarbij alleen het bovenste deel van de gevel zichtbaar is. Het doet even denken aan het Witte Huis. al blijkt de stijl niet neoclassicistisch, maar art deco.

Wat de twee iconische panden wel gemeen hebben, is de allure: het Esplanade Zagreb verwelkomde hooggeplaatste gasten zoals Queen Elizabeth II, Nikita Khruschev, Jane Seymour, Woody Allen en Angela Merkel. Al maken de Backstreet Boys en Skunk Anansie op mij nog meer indruk!

Ook ik word in het vijfsterrenhotel als een prominent behandeld. Mijn luxe kamer, met welkomstfruit en -chocolade, gerieflijke bank, mega-flatscreen en dito marmeren badkamer met dubbele wastafel lijkt wel een suite. De gratis bubbels drink ik op het balkon met uitzicht op de fontein, gehuld in de fijne badjas en slippers.

Dat dit hotel uit 1925 vlak bij het spoor ligt, is geen toeval. Zagreb was in tijd een ’halte’ van de beroemde Orient Express en de welgestelde passagiers dienden chic te worden ondergebracht. Het is een wonder dat het prachtige pand in beide wereldoorlogen en de Joegoslavische oorlog (toen het als VN-hoofdkwartier fungeerde) overeind bleef.

Natuurlijk heeft ook de Joegoslavische leider Tito er geslapen. De vriendelijke Radomir van de receptie laat me de presidentiële suite zien; ongeveer zes keer zo groot als mijn eigen flatje! Achter het kingsize bed staat nog het hoofdbord dat Tito persoonlijk uit het Midden-Oosten had laten komen.

Slapen in mijn eigen bed is een feest, evenals het ontbijtbuffet. Dat ik ’s ochtends vroeg voor de deur met eigen (taxi)chauffeur vertrek, maakt m’n presidentiële verblijf compleet.

In ’t kort

Interieur

Een mix van barok, Oostenrijk-Hongaars, art nouveau en art deco. Warm, chic en modern

Locatie

Vlak bij het treinstation, op tien minuten lopen van het centrum. Trams stoppen eveneens om de hoek.

Service

Hartelijk, vriendelijk en correct.

Praktisch

Kamerprijzen vanaf €146 per persoon.

esplanade.hr