Jody Bernal blikt terug op succes Que si que no: ’Plots een dikke bankrekening’

„Muziek en sport, daar draaide mijn leven om tijdens mijn jeugd in Delft. Drie maanden was ik toen ik werd geadopteerd en daar terechtkwam. Mijn adoptieouders wisten dat ik ooit naar Colombia wilde om mijn biologische moeder te ontmoeten. Zij werd al snel gevonden en zeventien jaar nadat ze mij had afgestaan, stond ik ineens oog in oog met haar; een heel ontroerende ontmoeting.

Na mijn bezoek kreeg ik van een tante een cd mee die ik op de terugreis beluisterde. Eén liedje ging daarna niet meer uit mijn hoofd: Que si que no.

Een van mijn studio-connecties wist dat er voor een nieuw talentenprogramma, Your big break, nog een kandidaat werd gezocht. De opzet was om een beginnend artiest te volgen en waar nodig verder te helpen. Voor mij werd een remake van Que si que no gemaakt waarmee ik in de finale kwam.

Mensenschuw

Een platendeal, een videoclip... alles stond klaar. Maar het was de tijd van Snoop Dogg en hiphop. Mijn vrolijke Ibiza-clip in een Lelijk Eendje was letterlijk een vreemde eend in de bijt. Om de clip op tv te krijgen, hebben we met een heel team elke dag naar het programma The box gebeld. Uiteindelijk lukte dat.

Daarna ging het los en was ik ineens beroemd. Fans stonden bij mijn ouders op de stoep. Gillende meisjes achter me aan, ik vond het allemaal nogal overweldigend. Gelukkig hield mijn nuchtere Hollandse moeder mij met beide benen op de grond.

Plots had ik een dikke bankrekening. Ik kocht een grote auto, een huis. Terwijl mijn vrienden nog gezellig thuis woonden, zat ik daar in m’n eentje met alle luiken dicht. Ik werd geleefd en was mensenschuw. Er was destijds weinig aandacht voor de mentale druk van succes.

Gelukkig trad ik ook vaak in het buitenland op. Dat vond ik het fijnste. Dankzij het succes kon ik lekker muziek blijven maken.

Draaien op festivals

Op een bepaald moment verlegde ik mijn interesse van optreden naar muziek draaien. Vanaf 2006 ben ik me daarop gaan toeleggen. Mijn vrouw Melissa, op wie ik verliefd werd toen we in de musical Fame speelden, zei: ’Je moet zelf feesten gaan organiseren.’

Dat ben ik gaan doen in Club Nyx in Amsterdam. In de ogen van veel mensen was ik de zoveelste BN’er die plaatjes ging draaien en het heeft zeker tien jaar geduurd voordat ik in het dj-circuit serieus werd genomen.

Nu geniet ik meer dan ooit van mijn carrière en sta ik elk weekend op festivals in Nederland en in het buitenland.

Voor mijn gezin niet altijd leuk. Ik heb twee kinderen, Olivia van 7 en Poppy van 5. Ook al kom ik pas om half vier ’s nachts thuis, de volgende dag ben ik er voor ze.

Door corona durfde ik lang nergens ’nee’ op te zeggen, maar nu heb ik twee weken zomervakantie gepland. Heerlijk weg met z’n viertjes. Voor het eerst is mijn leven een feestje.”

