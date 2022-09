Dit kun je doen om een schijnzwangerschap bij je hond te voorkomen

Als teefjes niet zijn gesteriliseerd, kunnen ze na een loopsheid schijnzwanger worden. Ze krijgen dan nestdrang, bouwen een nest om pups te krijgen en te verzorgen en slepen vaak met knuffeldieren of andere voorwerpen die een beetje op puppy’s lijken.

De melkklieren worden groter en gaan zelfs melk produceren. Het hele lijf, mentaal en fysiek, maakt zich klaar om voor puppy's te zorgen.

Bij de oerhond, de wolf, is het nuttig om schijnzwanger te zijn. Als een ondergeschikt teefje niet gedekt is en schijnzwanger wordt, kan en zal ze de pups van een teefje hoger in de roedel mee helpen verzorgen en zelfs ook melk geven. Dit vergroot de overlevingskansen van de pups en zal de roedel sterker maken, wat ook gunstig voor het schijnzwangere teefje is.

Melk is een geweldige uitvinding van de natuur. Deze bevat veel suikers en eiwitten om jonge zoogdieren zo snel mogelijk te laten groeien.

Als de melk wordt aangemaakt maar niet gedronken, ontstaat stuwing van de melkklieren en door de vele suikers en eiwitten kunnen bacteriën er heel goed in groeien. De stuwing en ontsteking van melkklieren zijn pijnlijk en kunnen abcessen veroorzaken.

Schijnzwangerschap is een prachtig systeem bij de wolf, maar voor honden erg naar. Daar komt nog bij dat er na een loopsheid een baarmoederontsteking kan ontstaan. Als deze niet op tijd wordt ontdekt en behandeld, kan dit fataal aflopen.

Wat kun je doen om dit bij je hond te voorkomen? Laat je teefje steriliseren. Zo voorkom je schijnzwangerschap, melkklierontsteking en baarmoederontsteking, maar ook ongewenste dracht. De kans op tumoren van de melkklieren en baarmoeder is dan praktisch nihil.

Ik adviseer om dit op jonge leeftijd te doen, als de hond zes maanden oud is. Sommige dierenartsen doen dit liever na de eerste loopsheid, enkele maanden later.

Tijdens een loopsheid steriliseren wij teefjes liever niet. De operatie is dan lastiger en riskanter en kan juist schijnzwangerschap veroorzaken.

Het voordeel om de sterilisatie later te doen, is dat de kans op incontinentie bij grote teven kleiner is. Het nadeel is dat er schijnzwangerschap, melkklierontsteking en ongewenste dracht kan ontstaan.

Incontinentie komt sowieso wat vaker voor bij grote teven op late leeftijd en is meestal met medicatie zonder veel bijwerkingen prima te behandelen.

Volg Piet Hellemans op Instagram: @piethellemans.nl en piethellemans.nl