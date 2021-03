Een eerbetoon aan Felix, ons culinair icoon

Dat is niet vreemd: collega’s zie je in het normale werkleven vaker dan je geliefde. Hoewel je elkaar niet hebt uitgekozen, weet je veel van elkaar. Met een beetje geluk word je zelfs vrienden, maar soms zijn collega’s de reden om bij een bedrijf weg te gaan.

Op de redactie van VRIJ gaat er ook iemand weg. Felix Wilbrink gaat met pensioen. Wij weten dat u hem gaat missen en dat geldt ook voor ons. Nu we grotendeels vanuit huis werken, missen we elkaar allemaal. Maar het gemis van onze culinair journalist is een verhaal apart.

Iedereen die hem volgt, weet dat Felix altijd bevlogen is. Of hij zijn verhalen nu opschrijft, ze voor de camera of live vertelt, maakt geen verschil. Als hij het over eten en drinken heeft, proef je de smaken, ruik je de geur en geniet je mee. Dat maakt hem niet alleen een goede journalist maar ook een geweldig mens.

Als Felix op de redactie is, is alles anders. Dan zijn er lachsalvo’s, mooie anekdotes, explosies, chaotische momenten. Vaak brengt hij iets mee. Appels uit de boom die wij hem als huwelijkscadeau gaven, kersen uit de tuin, worst van zijn lievelingsslager. Zo’n plakje worst wordt dan uiteraard ingeleid met een mooi verhaal.

Felix gaat niet stilzitten. Het zal niemand verrassen als we nog van hem blijven horen.

In De Telegraaf neemt Reza Bakhtali het stokje vanaf deze week over. In Felix’ schoenen treden is stoer, maar als iemand het kan, dan is het Reza.

En heus niet alleen omdat hij laatst met een auto vol kookboeken, naslagwerken en eten door Felix werd uitgezwaaid.

Chef VRIJ Babette Wieringa belicht elke week de wereld van lifestyle. Volg haar op Instagram: babettewieringa.

Mail: b.wieringa@telegraaf.nl