Op Schiphol kun je je nu verdiepen in Nederlandse architectuur in het buitenland

In de Airport Library kunnen transferreizigers zien welke gebouwen in hun thuisland door Nederlandse Architecten zijn ontworpen. Naast literatuur en muziek, toont de Airport Library nu dus ook de architectonische cultuur van Nederland.

Architectuurhistoricus Marcel Teunissen van DAA selecteerde 100 bouwwerken en verzamelde met medewerking van de betrokken architectenbureaus foto’s en projectinformatie. De selectie groeide tot 116 bouwwerken uit een periode van 100 jaar, waarbij de recente tijd nadrukkelijk is vertegenwoordigd. Van alle bouwwerken, verspreid over 107 steden in 43 landen, is een overzichtsfoto met toelichting te zien.

Op een groot scherm met een geografische applicatie kunnen reizigers dus zien welke gebouwen van Nederlandse architecten er in hun land te zien zijn. Zo kan een Zuid-Koreaanse reiziger bijvoorbeeld ontdekken dat in Seoul het Art-Entertainmentcomplex Paradise City staat, naar ontwerp van het Rotterdamse architectenbureau MVRDV.

Airport Library

In de Airport Library konden reizigers al neuzen in de collectie van in meer dan 40 talen vertaalde Nederlandse fictie en (foto)boeken over Nederlandse cultuur. Ook kunnen bezoekers kennismaken van muziek van Nederlandse musici.