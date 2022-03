Zo maak je echte (en vooral lekkere) baba ganoush

Dit heb je nodig voor de auberginedip: 4 grote aubergines, 5 el tahin, sap van 1 citroen, 3 el dadelmelasse (dadelstroop), pitjes van een halve granaatappel, 2 el gedroogde rozenblaadjes, handje peterselie (dunne reepjes), munt (versnipperd), 2 el pistachenoten (geroosterd/gehakt), maldon-zout, olijfolie

Bereiding: Blaker de aubergines zwart op een wondergrill of rooster ze in de oven (180-200 graden) of onder de grill totdat het vruchtvlees gaar en de schil zwartgeblakerd is. Laat ze afkoelen. Meng intussen de tahin, citroen en dadelstroop.

Dit zal dik worden. Haal de pitjes uit de granaatappel. Hak de peterselie en snijd de munt.

Pel de schil van de aubergines. Doe dit naast de gootsteen zodat je je handen kunt wassen tijdens het schillen. Zorg er wel voor dat je de aubergines niet onderdompelt, want dan verliezen ze hun smaak. Snijd de bovenkant eraf en doe de aubergines in de kom. Hak ze vervolgens grof.

Meng dit met het tahin-mengsel, voeg wat van de granaatappel, peterselie, munt en zout toe.

Proef even: kan er meer citroen of zout bij? Schep de baba ganoush in een schaaltje. Strooi de rest van de granaatappel, peterselie en pistache eroverheen en besprenkel met olijfolie en rozenblaadjes.