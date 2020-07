Dit is de allerlekkerste paprikachips (vinden wij dan)!

Allemachtig wat zijn er een hoop merken paprikachips verkrijgbaar in de Nederlandse supers. Wij telden er liefst veertien! Het kan niet anders dan dat sommige uit dezelfde fabriek komen, maar in een andere verpakking.

We gaan even terug in de tijd. Het vroegste recept voor aardappelchips komt uit 1817 en stond in het The Cook's Oracle van de Brit William Kitchiner. Al noemen de Britten het ’crisps’, want chips is het Brits-Engelse woord voor patat. Het was vervolgens de Brit Frank Smith – inderdaad, die van het wereldberoemde chipsmerk, nu Lays – die op het idee kwam om zakken chips te verkopen. Destijds inclusief een verpakt snufje zout. Later volgde een innovatie waardoor de chips eerder op smaak worden gebracht.

Dan de test. Veertien zakken, coronaproof verdeeld over bekertjes, waarna het proeven kon beginnen. Dat viel de grotendeels heren – de dames pasten vanwege hun gewicht– vies tegen! De biologische en ambachtelijke chips vielen snel af, zoals Bio Paprika en Go Pure.

„Wel kraak, geen smaak”, riep iemand. „Bio-rotzooi, chips moet vet en ongezond zijn.” Ook de ’ambachtelijke’ dikkere Hoeksche Chips en de Boerderij Chips vielen snel af. „Smakeloos, waar is de paprika?” Geen geen toeval, vermoed ik. Deze producenten gebruiken geen (rook)aroma’s en er zit soms minder zout in. Wat wel scoorde?

Crocky kwam als winnaar uit de bus, op de voet gevolgd door prijskraker Crackito van Dirk. Verder deden Jumbo en Plus goede zaken. De verrassing: kraakgigant Lays was bijna buiten de top 5 geëindigd. Frank Smith zou zich in zijn graf omdraaien!

Op nummer 5:

Plus is de hekkensluiter met hun paprikachips.

„Lekker dun en knapperig”, klonk het op de redactie. „Het heeft smaak, punt.” Het enige tegengeluid kwam van een collega die het te zout vond

€0,83 voor 225 gr.

Nummer 4:

Daar is hij dan: Lays. Perfecte ovale chips. „Perfecte zout-paprika

balans, alles klopt. Wordt lekker papperig tussen de kiezen.” Al kan die laatste opmerking toch geen pre zijn? Toch vond een meerderheid de krakers maar flauw.

€1,49 voor 225 gr.

Nummer 3:

Jumbo’s paprikachips zou „ideaal katervoer” zijn, merkte een van onze jongere collega’s op. „Gewoon zoals het hoort.” Een enkeling vond de chips ook wat aan de kleffe kant.

€0,83 voor 225 gr.

Nummer 2:

De Crackito chips die we kochten bij Dirk oogde niet perfect. Veel gebroken stukjes, in tegenstelling tot de perfect gevormde Lays. Maar de smaak was goed. „Lekker vet” en Prima chippie.”

€0,78 per 250 gr.

En de winnaar:

De blauwe zakken Croky met vertrouwde papagaai uit België. „Thuiskomen” en „Zo moet het”, waren de reacties. Een enkeling had hem nog ietsje vetter gewild.

€1,29 voor 215 gr.