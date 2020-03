Helpt middel tegen malaria ook tegen coronavirus?

We legden deze vraag voor aan drie specialisten. Allereerst viroloog Ab Osterhaus: „We gaan er wel mee werken in studieverband in de Nederlandse ziekenhuizen, maar het is gevaarlijk om het zomaar aan de kwetsbare (oudere) groep te geven die niet ziek is. Er zijn geen goede wetenschappelijke studies naar gedaan, alleen maar enkele positieve signalen. En dat zijn er echt maar een paar. Als je het toedient, moet je deze persoon goed in de gaten houden vanwege mogelijke bijwerkingen. Het is misschien wel het proberen waard, maar eerst moet daar onderzoek naar gedaan worden.”

"De werking is nog niet bewezen"

Arts-microbioloog Marc Bonten wijst het idee van Trump ook af. „Veel mensen roepen nu dat de antimalariamiddelen zouden helpen, maar de waarheid is dat niemand het nog weet. Er zijn niet genoeg data. Bovendien kan het voor hartritmestoornissen zorgen. Dat kan gevaarlijk zijn als je al heel ziek bent.”

Viroloog Eric van Gorp vindt het jammer dat de oproep het preventief te geven onrust en onduidelijkheid veroorzaakt bij mensen. „Het kan grote risico’s met zich meebrengen. De werking is nog niet bewezen en er zijn veel mogelijke bijwerkingen die je in de thuissituatie niet kunt monitoren. Het zou dus van kwaad tot erger kunnen werken. Nog meer zieke mensen willen en kunnen we op dit moment niet aan.”

Inmiddels heeft de uitspraak van Trump een dode en een ernstig zieke veroorzaakt. Een vrouw in Phoenix zag de president op tv praten over chloroquine. Ze dacht zich te herinneren dat ze het middel in huis had en gebruikte tegen algvorming in haar vijver. Man en vrouw dronken het veel gevaarlijker chloroquinefosfaat, dat een soort schoonmaakmiddel is. De man is overleden en de vrouw ligt ernstig ziek in het ziekenhuis.