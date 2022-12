Dagrecept: Omelet met krieltjes, erwtjes en basilicum

Voor dit weekend dacht ik aan een lekker ontbijt- of brunchgerecht: eieren met doperwtjes en krieltjes, uit het boek Nordic Family Kitchen van Mikkel Karstad. Eigenlijk kun je dit ook s’ avonds eten...

Breek de eieren in een kom, giet de melk erbij, voeg zout en zwarte peper uit de molen toe en kluts goed. Snijd de gekookte krieltjes in kleinere stukjes. Giet de olie in een hete ovenbestendige koekenpan en bak de aardappel 3-4 minuten, of tot ze goudbruin zijn.

Voeg naar smaak peper en zout toe. Doe de helft van de erwten en alle basilicum bij de aardappels en giet het eimengsel erover. Bak de omelet tot de bodem net gestold is, zet de pan in de oven en bak nog zo’n 15 minuten op 180 graden, of tot hij stevig en goudbruin is.

Haal uit de oven - de handgreep is loeiheet! - en schuif de omelet op een bord. Strooi de alfalfa en de rest van de erwten als een salade op de omelet en kruid met een snufje zout en zwarte peper. Serveer met goed brood. Ik wens u een fijne en smakelijke jaarwisseling.

Nodig voor 3 personen:

- 6 eieren, 200 ml melk

- zout en zwarte peper

- 300 g gekookte krieltjes

- 2 el extra vierge olijfolie

- 200 g doperwten (beetgaar gekookt)

- half bosje basilicum (gehakt)

- 30 g alfalfa