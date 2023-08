Dagrecept: Indiase kipsaté met korianderdressing

Het recept komt uit het mooie boek Al het eten van de wereld van Daphne Aalders en Aurélie Geurts. (Borgerhoff & Lamberigts). Maak de marinade: schil de gember en was de kurkuma. Pel de knoflook en verwijder het hartje. Ontpit eventueel de chilipepertjes.

Doe alles in een vijzel met de suiker en 2 afgestreken theelepels zout en stamp fijn. Voeg de rijstazijn, de chilipoeder en olie toe en meng goed. Snij de kip in mooie blokjes. Doe handschoenen aan en wrijf de marinade goed in het vlees. Laat even marineren in de koelkast.

Leg ongeveer twaalf stokjes in water. Rijg drie stukjes vlees per stokje, leg ze op een bakplaat en schuif de spiesjes onder de grill. Maak de dressing door alle ingrediënten, behalve het zout, te pureren met de staafmixer. Breng op smaak met een halve tl zout. Bestrooi de saté met de kerriepoeder. Rasp er schil van een kaffirlimoen over. Serveer de saté met de dressing.

Nodig voor 2-3 personen:

- 5 cm gember

- 1 cm kurkuma

- 2 tenen knoflook

- 3 groene chilipepertjes

- 2 tl suiker

- 2 el rijstazijn

- 1 tl chilipoeder

- 250 g kippendij

- kerriepoeder

- rasp van 1 kaffirlimoen

Dressing:

- bosje koriander

- 5 g gember

- 1 groene chilipeper

- 2 tl suiker

- sap van 1 limoen

- 1 el rijstazijn

- 1 el sesamolie, zout