Spreekuur: Ik verveel me als pensionado en heb nergens zin in, wat nu?

Nine Gramberg. GZ-psycholoog bij iPractice: Werk biedt ons zingeving en structuur in het leven. Met pensioen gaan zorgt ervoor dat dit wegvalt en het is heel normaal dat dat iemand van z’n stuk brengt. Of je nou net met pensioen bent gegaan of al jaren met werken bent gestopt, u bent niet de enige die hiermee worstelt.

Daarom is het belangrijk om een manier te vinden om weer enige structuur in te bouwen. Dat vraagt wat van uzelf, maar u hoeft niet meteen de hele dag vol te plannen. Met kleine dingen kunt al u het verschil maken.

Activiteit

Ga bijvoorbeeld elke ochtend voor het ontbijt eerst een (half) uurtje buiten wandelen. Heeft u een fijne activiteit ingebouwd, dan kunt u, als u daar behoefte aan heeft, er een volgende aan toevoegen.

Daarnaast geeft werk ons het gevoel dat we nuttig zijn en aan de maatschappij bijdragen. Als dat wegvalt, kun je je doelloos voelen. Ook zonder werk kan iemand echter van grote waarde zijn. Dit kunt u in vrijwilligerswerk zoeken, maar denk daarnaast aan een praatje maken met een eenzame buurvrouw of wandelen met de hond van de buurman die een dagje weg is.

Bekijk ook: Zo steun je iemand die last heeft van sombere gedachten

Zoek activiteiten die dicht bij uzelf liggen. Vindt u het leuk om te bakken? Bak eens voor iemand die wat lekkers verdient of die een steuntje in de rug kan gebruiken.

Uitdagend

Ten slotte is het begrijpelijk dat het uitdagend is om uzelf ertoe te zetten nieuwe dingen te gaan doen. Vraag vooral hulp als dat nodig is! Gaat u voor het eerst naar het buurthuis en vindt u dat spannend? Vraag een bekende mee.

Praat met een psycholoog over uw gevoelens. Voer gratis, vrijblijvend en anoniem een gesprek op zorgplatform OpenUp via openup.nl

Bekijk ook: Tips voor meer zelfcompassie

Heeft u een vraag? Mail naar spreekuur@telegraaf.nl