Waarom we 4 en 5 mei willen blijven gedenken en vieren

En óf u dat belangrijk vindt. Op een enkele lezer na die meent dat het beter is om niet te veel bij het verleden stil te staan, vinden de meesten het belangrijk om op 4 en 5 mei te gedenken en te vieren.

Heleen Kraaij hangt op 4 mei de vlag halfstok „als eerbetoon aan alle gevallenen”. Een dag later laat zij de vlag voluit wapperen. „We mogen nooit vergeten wat onze (voor)ouders hebben moeten ontberen voor de vrijheid waarin wij nu leven. De verhalen die mijn ouders vertelden, vond ik altijd zeer indrukwekkend.”

Voor W. Nagtegaal zijn 4 en 5 mei een traditie die niet verloren mag gaan. „Zolang er nog een generatie in leven is die de oorlog heeft meegemaakt, moet het blijven bestaan.”

E. Plas-de Vries mailt: „Vrijheid is niet vanzelfsprekend, daarom moeten we die altijd blijven vieren.”

Veel lezers willen dit jaar extra stilstaan bij de oorlog in Oekraïne. „Voor het eerst worden de naoorlogse generaties geconfronteerd met oorlog in hun nabije omgeving. Voor velen zal vrijheid iets vanzelfsprekend zijn geweest, zo ook voor mijzelf”, schrijft Marten de Jong. „Maar de huidige realiteit heeft ons allen de ogen geopend.”

Stilte

Ik sta elk jaar stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Die twee minuten stilte zijn ook heel belangrijk. Zo’n opgave is het toch ook niet? Vooral in deze tijd van oorlog en narigheid moeten we 4 en 5 mei blijven herdenken en vieren.

Rob Wanrooy

Oekraïne

Wij moeten de vrijheid elk jaar blijven vieren, want morgen kan het zomaar anders zijn. Kijk maar naar de oorlog in Oekraïne. Op 4 mei hang ik de vlag halfstok, op 5 mei gaat hij voluit.

D. Ipskamp

Leren

Dankzij de Tweede Wereldoorlog weten we helaas waartoe mensen in staat zijn. ’Dit nooit meer’ werd na de oorlog geroepen, maar helaas is dat op veel plekken in de wereld anders. Leren van de geschiedenis is belangrijk.

Ferry Rudolph

Vooruitkijken

Naar mijn mening wordt in Nederland veel te veel herdacht. Mijn motto: niet stilstaan bij het verleden, maar vooruitkijken.

Hans Hoogeveen

Dankbaar

Het is nog nooit zo belangrijk geweest om de oorlog te herdenken en de vrijheid te vieren als nu. Wat is leven in vrijheid een groot goed! We moeten dit koesteren en er dankbaar voor zijn.

Wilma Goedhart