1 april 2021: ben jij in deze grappen getrapt?

Selfcare

Fabrikant Van Raam, die aangepaste fietsen maakt, biedt een zogenaamde 'bike selfcare service' aan, waarbij de EasyRider-driewieler die weinig wordt gebruikt zelfstandig een rondje gaat rijden en "zichzelf als het ware uitlaat", aldus de technisch directeur van het bedrijf.

Robothond

Politiebureau Zuiderpark in Den Haag beschikt vanaf deze donderdag over een robothond, voorzien van camera en microfoon. De robothond wordt afgestuurd op meldingen van geluidsoverlast of overlast van jongeren. Bureau Zuiderpark zegt een dag te gaan organiseren dat kinderen met de hond op de foto kunnen en hem kunnen aaien. Twitteraars suggereren ook al een naam voor dit 'dier': E-wout.

Dino

Body Worlds in Amsterdam gaat een levend bevroren dinosaurus tentoonstellen. Deze vrouwelijke Austroraptor, 6 meter lang, is gevonden nadat eind februari een groot deel van de Brunt-ijsplaat in Antarctica was afgebroken. Het dier wordt 'geplastineerd', een speciale manier van opzetten die op alles wordt toegepast wat bij Body Worlds te zien is.

Seksspeeltjes

Met 200 knalroze busjes, voorzien van de tekst 'Wij komen altijd', gaat EasyToys zijn seksspeeltjes aan huis bezorgen.

Vegetarische otter

In natuurgebied De Weerribben is een otter gevonden die vegetarisch eet, terwijl die dieren normaal vleeseters zijn, meldt Nature Today. De vega-otter werd geïdentificeerd aan de hand van een gevonden 'spraint' (otterkeutel), waarin alleen plantaardig materiaal bleek te zitten.

Duik

Natuurparkenbeheerder Leisurelands komt met een Catlovers-pasje. Daarmee kunnen poezenliefhebbers hun kat meenemen voor "een rondje om de plas en een frisse duik".

Slim Legoblokje

Lego introduceert SmartBricks, speciale blokjes die vanzelf uit de weg gaan als er iemand komt aanlopen. "Trap nooit meer op een Legoblokje!", twittert het Deense speelgoedbedrijf bij een filmpje dat de werking van de SmartBricks laat zien.

Thuiswerken

Thuiswerkplekken buiten, dat is de nieuwe service van Coolblue. Een fietskoerier van het bedrijf komt voorrijden in een bakfiets. De klant stapt in en wordt al werkend in de frisse buitenlucht rondgereden. Het motto luidt: 'Vandaag besteld, morgen van huis'.

Stonehenge

Een website in het Britse Salisbury meldt dat afscheid wordt genomen van Stonehenge. De stenen van het duizenden jaren oude monument gaan terug naar Wales, waar ze ooit vandaan zijn gekomen. De beslissing is genomen door het archeologisch gezelschap Friends Observing Outstanding and Lovely Stones, afgekort FOOLS.

Astrazenecastraat

Corona is dit jaar ook weer een dankbaar onderwerp voor grappenmakers. Zo wordt de Coronastraat in Groningen omgedoopt in Astrazenecastraat. Het Twitteraccount @Straatnamen meldt: "Volgens de gemeente Groningen herinnerde de oude straatnaam te veel aan een zwarte periode uit de recente geschiedenis. De nieuwe naam prikkelt om met een gezonde blik vooruit te kijken."

Braaksel-app

De Efteling komt met een 'braaksel-app' die bij bezoekers scant wat er in hun maag zit, om zo te bepalen of ze zonder overgeven in een wilde attractie kunnen stappen. Door rondvliegend braaksel kan namelijk het coronavirus worden verspreid. Het zou vooral onverstandig zijn om patat en milkshakes te consumeren voordat je in de achtbaan stapt, zegt een onderzoeker van de TU Eindhoven. De app geeft met een kleurcode aan wanneer het veilig is.

Ontsmettingsdoekjes

De Maatschappij Voor Beter OV waarschuwt treinreizigers dat ze worden verplicht om ontsmettingsdoekjes bij zich te hebben en zelf armleuningen, stoelen en handvatten schoon te maken na een ritje in het openbaar vervoer.

Russische coronaprikken

In Amsterdam rijdt een ambulance met een 'team van Russische specialisten' rond die gratis Russische coronaprikken uitdelen. De ambulance rijdt "kriskras door de stad, om op markante en veel bezochte plekken de mensen aan te moedigen om het Spoetnik V-vaccin te proberen." Het zou een initiatief zijn van de 'Federatieve Russische Handelscommissie'.