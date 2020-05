Recept van de dag: De zuring is mooi dit jaar

Dit is de zuring tijd, tegenwoordig kan je het zelfs in de winkel kopen. Maar je kan er ook op uit gaan en plukken. Was en blancheer de blaadjes in kokend water. Laat ze uitlekken en hak ze. Vervolgens smelt u de zuring in een pan met een lepel vet. Als ze flink gekrompen is, strooi je er wat meel over en voeg een kop bouillon toe, zout en peper, wat kervel en gehakte peterselie. Laat op een laag vuur stoven. Wordt speciaal gegeten bij kalfszwezerik. Dien op in een warme schaal met doormidden gesneden hardgekookte eieren.

Nodig voor 2 personen:

• 500 gr zuring

• 1 eetl gehakte kervel

• 1 eetl reuzel

• 1 eetl gehakte peterselie

• 4 eieren

• zout, peper.