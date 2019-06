Op reeënsafari in Nederland: verroer je niet!

Wildexcursies zijn spannend, maar het blijft een gok of je daadwerkelijk een dier spot. Een wolvenexcursie in Duitsland leverde ruim anderhalf jaar geleden helaas geen ’hit’ op, een berentocht in Finland weer wel! Al werd daar destijds vals gespeeld; de organisatie had namelijk hondenkoekjes voor de dieren neergelegd. We doen het zonder zulke hulp tijdens een 2,5 uur durende reeënwandeling van 4,5 kilometer door Nationaal Park Dwingelderveld bij Ruinen in Drenthe.