5 tips om ongeglazuurde tegels netjes te onderhouden

1. Ongeglazuurde tegels zoals terracotta of keramische tegels kunnen compact of poreus zijn. Hoe poreuzer de tegel, des te hoger de vochtopname van de tegel is. Ze zijn vaak ook minder hard waardoor ze kwetsbaar zijn.

2. Poreuze vloertegels zijn lastiger te onderhouden dan geglazuurde. Vlekken trekken er makkelijk in en zijn soms moeilijk te verwijderen. Vooral olie- en vetvlekken trekken snel in de steen. Ze kunnen soms nog met Lithofin Oil Ex worden verwijderd.

3. Ook zijn poreuze tegels van nature ruwer dan geglazuurde tegels. Dit betekent dat stof en vuil zich makkelijker aan het oppervlak hechten.

4. Op poreuze tegels kunt u beter geen vloerwisser gebruiken omdat deze viezigheid juist dieper in de poriën kan duwen. Gebruik liever een stofzuiger, die zuigt het vuil uit de poriën.

5. U kunt ongeglazuurde tegels dweilen met water en edelzeep. Inwrijven met een wasbeits bemoeilijkt binnendringing van vuil en vocht. Ook kunt u de vloer (laten) impregneren om hem vuil- en vochtafstotend te maken. Periodiek moeten opgebouwde lagen worden verwijderd met een intensiefreiniger voor tegels.