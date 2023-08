Dagrecept: Kruidige kefta-hamburgers

Er zit een best interessant verhaal achter die wereldberoemde Amerikaanse hamburgers. De voorloper van het gerecht werd door Duitse emigranten naar de VS meegenomen en zag er totaal anders uit… U leest hier binnenkort meer over in de Zomerbijlage. Deze burgers van lam en rund hebben een Marokkaans tintje en komen uit het boek Choukran van Abdel Aloui.

Nodig voor 4 personen: ½ bosje koriander (fijngehakt) ½ bosje peterselie (") 2 tenen knoflook (") 250 g rundergehakt 250 g lamsgehakt 100 g pijnboompitten 100 g paneermeel 1 tl gemalen komijn 1 tl gemberpoeder 1 tl gerookte paprikapoeder 4 hamburgerbroodjes 50 g ketchup met beetje harissa 1 tomaat (in dunne plakken) 4 bladeren ijsbergsla 1 rode ui (ringen) olijfolie, zout, peper Bereiding Doe de koriander, peterselie en knoflook in een grote kom en voeg het gehakt, pijnboompitten, paneermeel, komijn, gember- en gerookte-paprikapoeder en wat zout en peper toe. Meng alles en vorm er hamburgers van circa 130 gram van. Verhit een koekenpan met een beetje olijfolie. Bak de hamburgers op laag vuur tot de gewenste gaarheid. Verwarm de broodjes. Smeer een beetje ketchup met harissa op de onderste helft van elk broodje. Leg er een plak tomaat, 1 ring rode ui, een beetje tafelzuur, 1 blad ijsbergsla en de hamburger op. Dek af met de andere helften. Serveer met zelfgemaakte friet of een salade.