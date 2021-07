Honderden mensen de straat op om peuken te rapen

Binnenland

Enorme stank nadat vrachtwagen slachtafval verliest op snelweg bij Oosterhout

Mensen in de omgeving van Oosterhout in Noord-Brabant hebben last van stank door slachtafval dat op de snelweg is gevallen, meldt de politie Breda vrijdag. Hoe lang het duurt tot het afval is opgeruimd, is nog onbekend.