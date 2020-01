Recept van de dag: vurig gevulde paprika

Nodig voor 4 personen:

• 4 paprika’s, in de lengte, in tweeën gesneden

• 100 gr roomkaas, zacht

• 100 gr zure room

• 300 gr geplukte gekookte kip

• 250 gr bevroren spinazie, ontdooid en uitgelekt

• 200 geraspte Goudse kaas

• 2 lente-uitjes, gesnipperd

• 1 theel pittige paprika

• zout en peper

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 180° C. Leg de paprika’s in een ovenschaal. Prak roomkaas en zure room in een kom. Voeg kip, spinazie, wat geraspte kaas, lente-uitjes en pittige paprika toe en roer tot alles goed gemengd is. Breng op smaak met zout en peper.

Verdeel het mengsel in de paprika’s en strooi er nog ruim kaas over. Bedek met folie en bak tot de paprika zacht is, 30 minuten. Verwijder de folie en bak nog 10 minuten. Dan begint het toch lekker te ruiken. Dat serveert zo mooi, met die goudgebakken kaas er overheen.

Helemaal lekker met dampende rijst waar je een bos peterselie door hebt gesneden en een klont boter door hebt geroerd. En ernaast misschien de eerste radijsjes om aan dat voorjaarsgevoel vast te houden.